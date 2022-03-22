В Украине ликвидировали командира парашютно-десантной роты РФ и еще трех офицеров оккупанта. Фото

В Украине ликвидировали очередного российского оккупанта старшего лейтенанта армии РФ Семена Суховского. Он был командиром парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Об этом сообщает InformNapalm. Вместе с Суховским, который был родом из Рязани, в местных группах в соцсетях появились некрологи и других оккупантов.

Украинские воины ликвидировали также гвардии лейтенанта Илью Курбатова, гвардии капитана Эдуарда Гельмиярова и полковника Игоря Николаева.

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Отмечается, что военнослужащие из упомянутой 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ причастны к агрессии против Украины еще с 2014 года. Они принимали участие в оккупации Россией украинского Крыма, а также сыграли свою роль в самом начале войны на Донбассе.

"Каждый оккупант РФ получил свое", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидирован еще один подполковник армии страны-агрессора России, которая начала войну против украинского государства. Алексей Шаршавов был командиром батальона десантников из временно оккупированного Крыма.

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