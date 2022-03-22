В Украине ликвидировали командира батальйона десантников из оккупированного Крыма. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Украине ликвидирован еще один подполковник армии страны-агрессора России, которая начала войну против украинского государства. Алексей Шаршавов был командиром батальона десантников из временно оккупированного Крыма.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Российский подполковник был командиром 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Она дислоцировалась в оккупированной Россией Феодосии.

Видео дня

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – написал Штефан.

В стране-агрессоре смерть подполковника признали. На странице "ВДВ – Никто, кроме нас" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели Шаршавого. Как говорится в сообщении, он умер 7-9 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинские защитники ликвидировали террориста "ДНР", командира разведывательной роты 1-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса боевиков Сергея Машкина с позывным "Людоедом".

В Украине убили командира армии РФ Михаила Романова, который насиловал женщин и отдавал приказы об убийствах мирных жителей в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!