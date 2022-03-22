В Украине ликвидировали командира батальйона десантников из оккупированного Крыма. Фото

Ольга Липич
Общество
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В Украине ликвидировали командира батальйона десантников из оккупированного Крыма. Фото
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В Украине ликвидирован еще один подполковник армии страны-агрессора России, которая начала войну против украинского государства. Алексей Шаршавов был командиром батальона десантников из временно оккупированного Крыма.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Российский подполковник был командиром 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Она дислоцировалась в оккупированной Россией Феодосии.

В Украине ликвидировали еще одного подполковника оккупантов
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"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – написал Штефан.

В стране-агрессоре смерть подполковника признали. На странице "ВДВ – Никто, кроме нас" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели Шаршавого. Как говорится в сообщении, он умер 7-9 марта.

Скриншот сообщения со страницы "ВДВ – Никто, кроме нас"

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