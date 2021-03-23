В Украине критическая ситуация с COVID-19, нужен локдаун, – врач

В Украине есть вероятность нового локдауна, ведь многие регионы находятся в "красной" зоне карантина, а ресурсы медиков заканчиваются.

Об этом в эфире OBOZREVATEL TV рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук. Она отметила, что сейчас в Киеве больницы заполнены.

"Сейчас действительно заполнены киевские больницы. Каждый врач уже сталкивался с ситуацией, куда положить своего знакомого. Это уже не статистика, это уже то, куда мы падаем лицом. Сейчас ситуация тяжелее чем в октябре-ноябре прошлого года: тогда казалось, что мы на грани", – сообщила медик.

Гук сказала, что люди стали обращаться в больницы в большом количестве. И те ресурсы которые осенью были отведены на COVID-19, сейчас выглядят на 100% заполненными.

"Вероятность нового локдауна очень высока. Очень быстро развиваются события. Но даже если в последующие две недели сделать локдаун, то медицинская система не почувствует улучшение. Потому что все карантинные меры ощутимы только впоследствии, со временем. Люди, которые заразились и сейчас находятся в инкубационном периоде, будут поступать в больницы. Пожалуй, стоит делать локлаун, ведь действительно нет ресурсов", – добавила врач.

Также Гук пояснила, что каждая мутация коронавируса не обязательно является хуже предыдущей. Вакцины также эффективны перед новыми штаммами.

"Надеемся, что какая-то мутация приведет к ослаблению этого вируса. Не каждая новая мутация, это новая волна и новый шум вокруг нее", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские врачи в прямом эфире рассказали о ситуации с COVID-19.