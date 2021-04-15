В Украине 'красная' зона сместилась на восток – ЦОЗ

Украина частично уже прошла пик заболеваемости коронавирусом. Хотя сейчас "красная" зона эпидемической опасности сместилась из западных на восточные области.

Об этом во время пресс-конференции 15 апреля заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале ЦОЗ.

"Сейчас мы наблюдаем спад. Две области – Ивано-Франковская и Закарпатская – вышли из "красной" зоны. Вместо этого она больше сместилась на восток страны", – отметил специалист.

По его словам, по сравнению с десятью месяцами 2020 года интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос втрое.

В частности, если в прошлом году с 3 марта по 31 декабря было зафиксировано чуть более 1 млн случаев заражения, то только за 3,5 месяца 2021-го заболели 808 тысяч человек.

В то же время и показатель летальности в результате коронавирусной инфекции увеличился с 1,7% в 2020 году до 2,3% по состоянию на сейчас.

Специалисты отмечают, что пандемия коронавируса в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля. По другим расчетам, ситуация начнет стабилизироваться в конце этого месяца. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной причиной роста заболеваемости COVID-19 в марте 2021 года сами украинцы называли несоблюдение карантина. Мнением они поделились в опросе для социологической группы "Рейтинг".