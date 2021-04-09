Коли епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад: прогнози фахівців

Епідемія коронавірусу в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність почне знижуватися вже десь із 16 квітня. За іншими розрахунками, ситуація почне стабілізуватися лише наприкінці поточного місяця.

Коли нова хвиля CОVID-19 піде на спад, скільки ще українців ризикують захворіти і померти, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Україна 6 квітня стала першою країною у Європі за кількістю нових випадків зараження і смертей від коронавірусу. Ситуація в нашій країні (особливо через циркуляцію британського і південноафриканського штамів) почала різко погіршуватися ще наприкінці березня, коли показник госпіталізацій становив майже половину від загальної кількості добових випадків COVID-19.

Зараз Україна залишається в списку країн із найгіршою динамікою. Безумовно, на це вплинув як повільний процес вакцинації, так і пізніше посилення карантинних обмежень і відсутність загальнонаціонального локдауну загалом. До того ж, навіть через рік після появи в нашому житті коронавірусу багато українців продовжують ігнорувати протиепідемічні заходи.

Незважаючи на все це, прогнози щодо розвитку епідемії, які роблять у Національній академії наук, Київській школі економіки та Міністерстві охорони здоров'я, свідчать: уже після 16 квітня нинішня хвиля коронавірусу почне стабілізуватися і навіть йти на спад.

Прогноз від НАН

Незважаючи на зростання показників захворюваності та летальних випадків, темпи поширення вірусу зменшуються вже протягом двох тижнів. Позначатися на офіційній статистиці може затримка тестувань. І хоч у відсотковому співвідношенні кількість позитивних ПЛР-тестів збільшується, насправді цей показник демонструє вихід на "плато". Ймовірно, Україна зараз перебуває в його початку, але ця фаза може тривати кілька тижнів.

Середня кількість нових випадків до 13 квітня становитиме 18 684, а вже із 14 по 20 квітня зменшиться до 16 351. Показник летальності буде залежати від оснащеності лікарень. Однак важливо зазначити, що британським штамом коронавірусу почали заражатися діти, особливо до 10 років.

Прогноз від Київської школи економіки

Протягом двох наступних тижнів епідемія COVID-19 в Україні повинна стабілізуватися. Однак це можливо за умови продовження дотримання заходів безпеки. Темпи поширення захворюваності вже сповільнюються: приріст щотижневого показника госпіталізацій зменшився із 20% до 6%. На позитивну динаміку також вказує і скорочення у два рази розриву між показником госпіталізацій і виписок.

Водночас кількість померлих від COVID-19 за другий квартал 2021 року в Україні може досягти показника смертності за весь 2020-й – 20-55 тисяч осіб. Окремі прогнози говорять про цифри в 75 тисяч.

Прогноз від МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що зростання захворюваності коронавірусів триватиме ще 7-10 днів (приблизно до 16-18 квітня. – ред), а максимальні показники можуть досягти 25-30 тисяч на добу. Кількість смертей і госпіталізацій повинно залишитися на рівні цього тижня – близько 450 і 5-6 тисяч відповідно.

Під лікування коронавірусів в лікарнях виділено 67 тисяч місць, 80% з них підключені до кисню. Наприклад, до епідемії одна лікарня використовувала до 3,5 тонн кисню в місяць, а тепер тільки за одну добу йде 5,5 т. Це безпрецедентні цифри.

Епідеміолог і заслужений лікар України Людмила Мухарська погоджується з тезою, що епідемія коронавируса цілком може стабілізуватися з середини квітня. Але в першу чергу це відбудеться за рахунок регіонів, які пройшли пік і перейшли в жовту і помаранчеву зону карантину. А ось ті, які тільки на цьому тижні посилили карантин до червоного рівня, зменшення покажуть пізніше.

"Хвилі коронавируса – це спад і підйом. Але навіть в найнижчій точці у нас не було одиничних випадків. Це говорить про те, що вірус активно поширюється за рахунок незахищених осіб. Якщо люди будуть більше вакцинуватися, а сам вірус не стане агресивним, то кінець 2021-го може бути значно оптимістичніше за аналогічний період 2020 го ", – підсумувала вона.

Про стабілізацію епідемії до середини квітня ще місяць тому на своїй сторінці в Facebook писав відомий інфекціоніст Євген Дубровський. Він працює в найбільшому ковідном госпіталі Києва. За його словами, оскільки більшість нинішніх хворих – виключно ті, хто захворів вперше за всю епідемію, можна припустити, що хвиля досить швидко закінчиться.

"Треба протриматися три тижні-місяць і епідемія знову зійде на мінімальний рівень. За аналогією з ситуацією жовтня-грудня 2020 року. Є припущення, що перехворіли на умовний" Уханьський "штам разом з тими, хто зараз хворіє британським і іншими штамами, нарешті завершать формування повноцінного колективного імунітету і до початку літа все стане на свої місця ", – зазначив лікар.

При тому, що показник захворюваності зріс приблизно до 20 тисяч випадків на добу, поліпшується і статистика по пацієнтам, які побороли інфекцію (майже до 11 тисяч в середньому за останні дні). Це позитивний факт, який може свідчити про можливий початок стабілізації третьої хвилі.

Незважаючи на це провідні фахівці до цих пір відзначають, що врятувати життя тисяч українців може тільки локдаун і прискорення темпів вакцинації.