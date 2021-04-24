В Украине коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек

По состоянию на утро субботы, 24 апреля, в Украине официально подтверждены 2 017 341 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 711 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 42 092 человека (+392 за сутки), а 1 565 954 (+13 687) пациента полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), городе Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 92 136 (в частности методом ПЦР – 40 734, методом ИФА – 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область – 332 случая / 494 прививки;

Волынская область – 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область – 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область – 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область – 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская – 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область – 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область – 123 случая / 383 прививки;

Киевская область – 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область – 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область – 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область – 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область – 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область – 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область – 641 случай / 255 прививок;

Ривненская область – 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область – 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область – 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область – 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область – 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область – 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область – 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область – 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область – 380 случаев / 336 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.