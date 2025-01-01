В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин от 18 до 25 лет: что нужно знать

31 декабря, в последний день 2024 года, Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы в военное положение. Они коснуться отдельных категорий мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

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О решениях правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Деталями он поделился в своем канале в Telegram.

Во время действия военного положения пропуск через госграницу граждан Украины мужского пола 18–25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах или разведывательном органе Минобороны, заключенном на условиях, предусмотренных абзацем 4 части 3 статьи 23 Закона "О воинской обязанности и военной службе", и которые до заключения контракта не проходили службу (кроме базовой военной службы), разрешен при условии наличия:

– справки, выданной командиром воинской части (руководителем ТЦК и СП) или руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны, по форме, утвержденной МО, с указанием сведений о заключении контракта;

– военно-учетного документа.

Как писал OBOZ.UA, 27 декабря правительство изменило правила пересечения границы во время военного положения для водителей, перевозящих грузы с гумпомощью. Сведения о таких водителях должны быть включены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

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