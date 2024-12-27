Кабмин изменил правила пересечения границы для водителей с гумпомощью

В Украине изменили правила пересечения границы во время военного положения для водителей, перевозящих грузы гуманитарной помощи. Сведения о таких водителях должны быть включены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

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Об этом 27 декабря сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, правительство внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Цель таких изменений – усовершенствование процедуры выезда за границу водителей, которые перевозят гуманитарную помощь автотранспортом для нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения.

В частности, теперь предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего такие перевозки, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения границы и принятия областными или Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ГПСУ предупредили о возможных очередях на границе с Польшей перед Новым годом. Во избежание задержек пограничники порекомендовали планировать поездки заранее и следить за обновлениями.

Напомним также, ранее в Украине значительно упростили регистрацию авто волонтеров, которые ВСУ получают как гуманитарную помощь на передовую. Такой автомобиль сейчас можно зарегистрировать на собственное имя и пользоваться им до конца военного положения и еще три месяца после его отмены.

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