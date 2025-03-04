В Украине изменили правила бронирования: кто еще получит отсрочку от мобилизации

В Украине правительство приняло изменения в постановление о мобилизации и бронировании, благодаря которым провайдеры и операторы связи смогут бронировать своих работников. Речь идет о "бригадах, строящих энергостойкие сети" связи.

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Об этом 4 марта рассказали в Минцифре. Именно это министерство разработало изменения в порядок бронирования мобильных операторов и интернет-провайдеров, а правительство их поддержало.

"Украинцы должны оставаться на связи при любых условиях. Для этого необходимо развивать устойчивые к обесточиваниям интернет-сети и мобильную связь", – отметили в ведомстве.

Всех своих работников строительных бригад смогут бронировать:

провайдеры, которые устанавливают xPON-сети и запланировали строительство минимум на календарный год;

операторы, строящие энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах.

Но указанные операторы и провайдеры должны быть внесены Минцифрой в список критически важных предприятий.

"Сейчас работаем над формированием условий, по которым предприятие сможет войти в список", – добавили в министерстве.

В планах Минцифры к 2030 году обеспечить "минимум 75% украинцам доступ к фиксированному гигабитному интернету". Принятие новых правил бронирования поможет ускорить строительство соответствующих сетей энергонезависимой технологии xPON и "обеспечить устойчивую связь и бесперебойную работу критических предприятий и госучреждений".

Напомним: технологии PON позволяют провайдерам обеспечивать соединение с сетью даже во время отключений света в течение 72 часов. Мы уже расписывали инструкцию, как именно сейчас можно перейти на энергосберегающие сети.

Как сообщал OBOZ.UA, с марта 2025 года вступили в силу изменения в действующее мобилизационное законодательство. Теперь представители некоторых профессий могут получить отсрочку от мобилизации, если работают в важной для экономики страны отрасли. В то же время, часть других работников может потерять бронирование.

Кстати, согласно действующему закону о мобилизации претендовать на получение отсрочки могут аграрии. Соответствующие списки своих сотрудников аграрные предприятия и производители продовольствия должны представлять в профильное Министерство аграрной политики и продовольствия.

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