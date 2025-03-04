Мобилизуют ли работников аграрного сектора и какие нюансы: подробное объяснение

Согласно действующему закону о мобилизации претендовать на получение отсрочки от военной службы могут аграрии. Соответствующие списки своих сотрудников аграрные предприятия и производители продовольствия должны подавать в профильное Министерство аграрной политики и продовольствия.

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На аграриев распространяются общие критерии предоставления отсрочки. Подробности сообщает agronews.ua.

Так, аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

Согласно действующему законодательству право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);

лица, находившиеся в плену (они могут служить добровольно);

родители 3 и более детей младше 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и родители-одиночки;

ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

При этом аграрии должны подтвердить право на отсрочку в ТЦК. Также фермер имеет право забронировать своих работников во время полевых работ.

Процедура бронирования работника предполагает несколько этапов.

В первую очередь необходимо составить список забронированных работников. Важно при этом определить подлежит ли работник бронированию вообще, а также определить должности, привлеченные на предприятии, без которых предприятию будет сложно функционировать.

"Чтобы не рисковать получить отказ в бронировании, лучше всего выбирать для бронирования такие должности, которые являются критическими для отрасли и дефицитными на рынке", – пишет портал.

Далее предприятие составляет предложения по бронированию и направляет его в соответствующие органы.

"Для такого предложения есть установленная форма, которой обязательно нужно придерживаться, заполнять нужно все графы такой формы", – добавляет издание.

Напомним, ранее стало известно, что в марте изменены критерии критичности предприятий, которые могут бронировать работников. OBOZ.UA подробно рассказывал о новых условиях.

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