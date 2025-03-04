Кто может потерять бронь от мобилизации в марте и по каким причинам: объяснение

В Украине представители некоторых профессий могут получить отсрочку от мобилизации, если работают в важной для экономики страны отрасли. В то же время часть работников может потерять бронирование.

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Изменения в мобилизационное законодательство вступили в силу с марта 2025 года. OBOZ.UA рассказывает, кому могут аннулировать бронь и по каким причинам.

Что изменилось в бронировании сотрудников с марта?

В ноябре 2024-го Кабинет министров постановил, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным до 1 декабря того же года, действуют до 28 февраля 2025 года.

То есть все граждане, получившие бронирование в связи с решением Минэкономики или через портал Дія до 1 декабря 2024 года, с 1 марта 2025-го должны были потерять отсрочку.

Однако уже 23 февраля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство намерено продлить срок перебронирования для военнообязанных работников – до 31 марта 2025 года. Соответствующее постановление было принято через два дня. Уже полученные бронирования работников остались действительными до 31 марта.

Кто точно не получит бронь?

Бронирование сотрудников возможно только в том случае, если они отвечают нескольким критериям. Поэтому отсрочку не получат сотрудники, которые:

– получают зарплату менее 20 000 гривен в месяц;

– трудоустроены неофициально или как ФЛП;

– не обновили военно-учетные данные;

– находятся в розыске за неявку по повестке;

– не сообщили ТЦК об изменении места регистрации.

Кто может потерять бронь?

С 1 марта все старые отсрочки должны были аннулироваться автоматически, если они были поданы не через Дію. Также работники автоматически теряют отсрочку, если предприятие, на котором они работают, лишается статуса критического или не продлевает сроки их бронирования. Работодатель через Дію может отменить бронирование в любой момент.

Кроме этого, постановлением Кабмина №650 предусмотрены и такие основания, по которым отсрочка, предоставленная в связи с бронированием, подлежит аннулированию:

– временное расторжение трудового договора военнообязанного с предприятием;

– предоставление работнику отсрочки по другим основаниям, определенным ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

– завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

– завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

– лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

– ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

– увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Отмена отсрочек по указанным основаниям будет осуществляться решением Министерства экономики по обоснованному представлению предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно действующему закону о мобилизации претендовать на получение отсрочки могут аграрии. Соответствующие списки своих сотрудников аграрные предприятия и производители продовольствия должны представлять в профильное Министерство аграрной политики и продовольствия.

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