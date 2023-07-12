В Украине изменили порядок бронирования предприятиями военнообязанных: что нужно знать

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут вступить военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Недавно правительство Украины усовершенствовало порядок бронирования предприятиями военнообязанных мужчин. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Так, Кабинет министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулирует вопросы бронирования военнообязанных на период действия мобилизации и военного положения. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля.

"Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность субъектов хозяйствования, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Сегодняшним решением правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", – рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также принятые правительством изменения предусматривают:

Суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Этот критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.

Предприятия ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.

Применение единого подхода к определению количества подлежащих бронированию военнообязанных, работающих в органах местного самоуправления и в государственных органах.

Так, чтобы считаться критически важным, предприятие должно соответствовать трем или более из семи критериев. Среди критериев, в частности, сумма уплаченных налогов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной громады. Подробнее критерии представлены ниже в инфографике.

Напомним, что так называемый белый билет, удостоверяющий непригодность или ограниченную пригодность к военной службе, не гарантирует права выезда за границу Украины. В частности, покинуть страну не смогут мужчины, ограниченно пригодные к военной службе.

Юрист рассказал, могут ли работники ЖЭКов вручать повестки во время мобилизации в Украине. Так, часто военкоматы обращаются за помощью в сельские советы, на предприятия и в коммунальные службы.

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