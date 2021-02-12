В Украине из-за снегопадов ограничено движение на дорогах: выпало до 90 см снега

По состоянию на утро 12 февраля в некоторых областях Украины из-за снегопадов остаются ограничения в движении транспорта.

Как сообщается на сайте "Укравтодора", в пятницу осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20 см)", – говорится в сообщении.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег, местами заснеженное, в остальных областях – мокрое.

На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9...-18 градусов.

За прошедшие сутки было снято ограничение в движении тяжеловесных транспортных средств в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях.

По состоянию на 06:00 12 февраля оставались следующие ограничения в движении:

Волынская область

С 16:00 11 февраля до окончания стихии и обеспечения безопасного проезда введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах государственного значения:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ км 107+000 – 130+000 (на участке с. Торчин – с. Шклинь).

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/, на участке Владимир-Волынский – Пасливка.

Т-03-05 /Т-03-02/ – Шацк – Волица – Припять – Любохины – /Т-03-08/, на участке с. Павловка – смт. Локачи.

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, в пределах Волынской области.

Львовская область

С 03:20 12 февраля ограничено движение для большегрузного транспорта на таких автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев – Чоп, км 500 – км 567.

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 59 – км 113.

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