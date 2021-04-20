В Украине исследовали популярность киберспорта среди геймеров: результаты

Компании NielsenIQ и Wargaming поделились результатами опроса о киберспорте, который был проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины. Согласно отчету, 6 из 10 украинских геймеров смотрят киберспортивные соревнования время от времени, а каждый 10-й участвует в профессиональных турнирах.

Основными причинами для увлечения киберспортом большинство опрошенных назвали драйв и удовольствие от самих соревнований.

По результатам опроса, соревнования по киберспорту каждый день смотрят только 2% украинских игроков, а 13% – раз в неделю. При этом 8% и 7% геймеров смотрят турниры раз в 2 недели и раз в месяц соответственно, а 29% – реже, чем раз месяц. 40% украинских игроков в видеоигры вообще не смотрят киберспортивные соревнования.

Что касается участия в киберспортивных соревнованиях, в любительских турнирах играют 29% респондентов, а в профессиональных – 13%. При этом регулярно (2 или больше раз за полгода) в любительских турнирах участвует 7% игроков, а в профессиональных – только 4%. Редко (1 раз в полгода) – 22% и 9% соответственно.

Не участвуют в любительских турнирах, но хотят начать 25% респондентов, а в профессиональных – 26%. Совсем не участвуют в любительских соревнованиях и не планируют – 46% геймеров, в профессиональных – 61%.

Основная причина увлечения киберспортом – драйв и удовольствие от соревнования – его выбрали 63% респондентов. Для 54% игроков киберспорт – это возможность улучшить свои навыки как геймера: сравнивать себя с другими игроками, консультироваться с тренером/коучем. 49% считают киберспорт весело проведенным временем, а для 29% это социальное признание и репутация. 19% респондентов, участвующих в соревнованиях, хотят стать профессиональными киберспортсменами.

"Киберспорт развивается быстрыми темпами: средний годовой прирост аудитории киберспортивных соревнований составляет около 20% в год в зависимости от рынка. Рост базы болельщиков киберспорта характерен не только для таких развитых стран как Корея, Китай или США, но и для рынков Восточной Европы. Исследования Nielsen Sport в регионе показывают, что среди киберспортивных болельщиков преобладают мужчины и молодая аудитория (до 30 лет), впрочем, присутствует тенденция к росту доли женщин. Думаю, подобные тенденции мы будем наблюдать и в Украине, ведь среди украинских игроков в видеоигры весомая доля – именно женщины. Стоит отметить, что пандемия является одним из факторов, которые способствуют росту интереса к видеоиграм в целом и киберспорту в частности, поэтому, на наш взгляд, база зрителей спортивных соревнований в Украине будет только расти", – прокомментировала руководитель отдела исследований потребителей и покупателей NielsenIQ Татьяна Шевченко.

Опрос был проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины по заказу Wargaming. Согласно ему, самой популярной игрой стала World of Tanks, самыми популярными жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter. Большинство опрошенных предпочитает для игр смартфон и ПК. Средний возраст украинского геймера – 31 год, а основными причинами увлечения видеоиграми стали желание расслабится, "убить время" и отключиться от реальности. Во время пандемии большинство украинских игроков стали играть чаще, при этом их траты на видеоигры практически не изменились.