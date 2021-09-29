В Украине днем будет до +16, но ночью ударят заморозки: прогноз на 30 сентября

В четверг, 30 сентября, погода в Украине будет солнечная, но холодная. Несмотря на сравнительно комфортную температуру воздуха днем, прохлады будет добавлять ветер, а ночью возможны заморозки.

Холоднее всего в этот день будет на севере и востоке страны. Такой прогноз составили народный синоптик Наталья Диденко в Facebook и специалисты Укргидрометцентра.

По словам первой, ночью столбики термометров покажут +1... +8. Утром на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки, кроме западных регионов, где на погоду немного повлияет атмосферный фронт.

Днем ожидается +10... +16 и одновременно холодный воздух. На Приазовье и в Крыму возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

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Осадков в четверг на большей части территории страны не прогнозируют, сильная облачность и небольшой дождь возможны в западных областях.

В Киеве 30 сентября без осадков, ночью +4... +6, а на окраинах будут заморозки, +1... +3. Днем +11... + 13, ветер восточного направления, 3-8 м/с.

По данным Укргидрометцентра, облачная погода в четверг будет на западе, днем дожди возможны в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Температура ночью +4... +7, днем +13... +16. На несколько градусов теплее будет на Закарпатье, но тоже с дождем.

На остальной территории страны осадков не прогнозируют. Ночью на севере и в центре +3... +5, на востоке +1... +3 градуса, на юге +4... +8. Днем будет светить солнце, ветер разных направлений, 3-8 м/с. Дневная температура воздуха в пределах +13... +15, на юге до +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на октябрь в Украине. Он рассказал, когда в этом месяце ждать тепла или заморозков