В Украине девочка стала звездой YouTube после объявления на столбе: в сети флешмоб поддержали МВД и НАБУ

Украинка, которая снимает видео о животных на YouTube, собрала за несколько дней более 27 тысяч подписчиков. Девочка стала звездой, разместив объявление о своем канале "Природа ТВ" на столбе.

Пользовательница Twitter с ником "Сонькоу" сфотографировала его и выложила у себя на странице. Оттуда и началась волна популярности девочки.

Выяснилось, что создательница канала – 10-летняя Вита – с родителями проживает в селе, которое стало частью Львова. Как сказала мама девочки Ирина в интервью "Сегодня", ребенок не хочет, чтобы его фото было в сети.

"Мы не ожидали такого, не ожидали, что будет столько подписчиков! Могу сказать, что такая слава уже немного отягощает нас, родителей. Теперь мы должны контролировать, с кем она общается, на какие комментарии отвечает. Это непросто – стать известной за одну ночь", – рассказала Ирина.

История канала Виты началась в 2018 году, ей тогда было восемь лет. Профиль на YouTube ей помог создать старший брат.

"Создал по ее просьбе, показал, как публиковать видео. То есть инициатором была именно Вита. Дело в том, что она очень любит животных, поэтому и снимать их ей понравилось. Куда бы ни шли, она везде любит снимать. Сама продумывает как и что снять", – сказала мать юной звезды.

Флешмоб с подобными объявлениями подхватили многие пользователи сети, СМИ и организации, к примеру, Министерство внутренних дел Украины в Facebook. После к правоохранителям присоединилось и Национальное антикоррупционное бюро Украины в соцсети.

Пользователи соцсетей начали активно распространять историю о девочке и ее канале, родилось множество шуток и мемов.

Как сообщил OBOZREVATEL, самый богатый Youtube-блогер в мире заработал в 2020-м около $29,5 млн. И это при том, что звезде всего лишь 9 лет.