В Украине COVID-19 вспыхнул в новых регионах. Список

За последние сутки, 14 апреля, эпицентрами коронавируса (COVID-19) стали Киев и четыре области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице – 1625, Харьковской области – 1168, Хмельницкой – 1088, Запорожской – 1015 и Днепропетровской – 1005.

Ранее эпицентрами коронавирусной болезни были другие регионы в Украине.

Добавим, что по состоянию на утро четверга, 15 апреля, в Украине официально подтверждено 1903765 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 427 – обнаружены за минувшие сутки, из них 628 – дети.

В общем в мире заразились более чем 138,8 млн человек. За минувший день обнаружили 604 316 новых инфицированных. Всего от болезни умерли почти 3 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL на вакцину от COVID-19 из бюджета МЗ выделят дополнительные 6,5 млрд грн.