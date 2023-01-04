Правительство упростило процедуру ввоза беспилотников после скандала из-за проблем для волонтеров

Кабинет министров изменил правила ввоза в Украину беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения и двойного использования и их частей. Теперь на период действия военного положения разрешено ввозить беспилотники от доноров без оформления гарантийных писем.

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Об этом говорится в постановлении КМУ №2. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 3 января.

Этим документом были внесены изменения в постановление №174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения".

"Установлено, что на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров (в значении ЗУ "О гуманитарной помощи") осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления в бумажной или электронной форме декларации, заполненной перевозящим соответствующий товар лицом, без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем", – отмечается в постановлении.

Изменения также касаются ряда товаров гуманитарной помощи: это специальные средства индивидуальной защиты (каски, изготовленные в соответствии с военными стандартами или техническими условиями, или их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты (т.е. подшлемы, амортизаторы), бронежилеты, изготовленные в соответствии с военными стандартами, в частности стандартами НАТО, нитки и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов.

"Это хорошая новость. Надеюсь, эти изменения заработают и упростят жизнь волонтерам. Теперь дело за Верховной Радой и упразднением ввозной пошлины и НДС для гражданских дронов и частей к ним", – прокомментировал новость народный депутат Роман Грищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у украинских волонтеров возникли проблемы с ввозом дронов (в частности, модели DJI Mavic 3) для фронта – польские пограничники долго оформляли документы и проводили дополнительные проверки.

Эти БПЛА считаются гражданской, а не военной техникой в законодательстве ЕС и США, но в Украине оформлены как товар двойного назначения.

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