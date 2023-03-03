"Начинается тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления": синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине

В Украине до конца следующей недели (12 марта) ожидается преимущественно плюсовая температура днем, хотя ночью местами возможны небольшие морозы. 9-10 числа в отдельных регионах прогнозируются достаточно сильные осадки.

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Соответствующим прогнозом поделился в Facebook народный синоптик Станислав Щедрин. "В Украине начинается тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления", – написал он.

По данным блогера, в ближайшее время в стране будет относительно теплая погода, похожая на весеннюю.

До 10 марта ожидаются периодические осадки в разных областях, в основном – в виде дождей. 6-7 марта (кроме юга) возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег.

9-10 числа практически по всей Украине есть высокая вероятность сильных дождей из-за циклона с запада, местами – мокрый снег.

Напомним: согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные (4 и 5 марта) в стране будет держаться "плюсовая" температура. Столбики термометров будут достигать +10 градусов, однако в некоторых населенных пунктах пройдут небольшие дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и будет теплой. До этого погода будет неустойчивой.

– Также в Укргидрометцентре отмечали, что март-2023 в Украине будет на несколько градусов теплее обычного. Осадки в первый месяц весны ожидаются в пределах нормы.

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