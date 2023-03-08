В Украине будут раздавать повестки по-новому: что нужно знать призывникам. Видео

Военнослужащие планируют предоставить своим работникам бодикамеры. Теперь момент вручения повесток будут фиксировать видеосъемкой.

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О том, как будет действовать этот механизм и что это значит для призывников, объяснил адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале. Он также рассказал, как избежать роковой ошибки.

В Украине начнут раздавать повестки по-новому. Это означает, что в случае вручения этого военнообязанного документа во время патрулирования полиции и представителей ТЦК весь процесс будет записываться на камеру.

"Вручают вам повестку, вы ее получили или отказались и в определенное время в военкомат не явились, считая, что не докажут, что пройдет. Но вы забыли важную деталь: все зафиксировала бодикамера полицейского", – отметил адвокат.

Адвокат подчеркнул, что такое видео будет доказательством того, что эта запись устанавливает наличие или отсутствие определенного факта. То есть на видео будет видно, что повестку вручили.

А представитель ТЦК и СП составит протокол и приобщит к нему видео. Военным вынесет протокол о привлечении лица к административной ответственности за уклонение от военного учета, предусматривающий штраф в 3400 грн.

"После повторного вручения повестки и неприбытия в военкомат без уважительных причин в отношении вас откроют уголовное преследование за уклонение от мобилизации, где одним из основных улик будет видео", - подытожил Симутин.

Оснастить представителей ТЦК и СП бодикамерами решили после скандальных историй, когда военнообязанных украинцев "заламывали" или тянули в авто.

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