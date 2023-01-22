Украинцам начали насильно и с руганью вручать повестки в военкомат. Видео

В Украине участились конфликты между гражданами и представителями территориальных центров комплектования и социальной защиты. Они возникают вокруг грубых нарушений, совершаемых представителями военкоматов и правоохранителями при вручении повесток военнообязанным.

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Кое-где процесс "вручения повестки" правоохранителями и представителями центров комплектования сопровождается применением физической силы к военнообязанным. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

Так, в Новомиргороде Кировоградской области правоохранители в прямом смысле слова "заламывали" мужчину, который отказывался взять повестку. На крики женщин, пытавшихся напомнить полицейским, что они имеют дело не с опасным преступником, а с рядовым гражданином Украины и просили прекратить насилие, правоохранители не обращали внимания. Со стороны все происходящее действительно напоминало задержание какого-то вооруженного рецидивиста.

На видео виден также мужчина в военной форме. В происходящее он особенно не вмешивается.

А в Долине Ивано-Франковской области повестки принялись раздавать на проходной оптовой базы. Очевидцы зафиксировали, как представитель центра комплектования толкает одного из сотрудников базы, пытающегося пройти на свое рабочее место - и заявляет, что тот должен ехать с ним в военкомат.

На замечания руководителя базы, что нельзя забирать человека без предупреждения, когда он не может даже предупредить семью (со слов руководителя, у его подчиненного дома больная мать, которая утром отправила сына на работу, а не на войну), представитель военкомата заявляет, что "выполняет закон".

Он также применяет физическую силу относительно явно более слабого "призывника".

Похожую картину - разве что без откровенного насилия и громких мат - наблюдали на днях также жители Одессы. На снятом прохожими видео видно, как группа мужчин в камуфляже остановила посреди улицы новолуния - и не давала ему уйти. Судя по комментариям очевидцев, они пытались забрать мужчину в военкомат - и делали это, мягко говоря, не очень законным способом.

Безусловно, защита родины является одной из основных обязанностей каждого гражданина Украины. Однако вряд ли в каких-либо законах или нормативных документах прописаны подобные действия со стороны должностных лиц для "побуждения" украинцев выполнить свой долг. Поэтому каждый случай превышения своих полномочий должностными лицами, без сомнения, должен получить надлежащую оценку - так, чтобы Украина шла дальше от России и ближе к Европе не только на словах, но и в действиях.

Напомним, ранее появилось разъяснение, может ли звонок из военкомата заменить повестку и как должна происходить мобилизация в Украине. В Дарницком ТЦК города Киева подчеркнули, что даже во время общей мобилизации призыв граждан в армию не может производиться по телефону.

Призыв должен происходить по действующим законодательным нормам, которые такого способа вручения повестки не предусматривают - как, в конце концов, и "вручения" уведомлений о вызове в военкомат с помощью кулаков.

Также сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что укранской армии не нужна дополнительная мобилизация, армии нужно больше оружия.