Над Украиной встретятся циклон и антициклон: озвучен прогноз погоды до конца недели. Карты

На этой неделе за территорию Украины будут соревноваться циклон и антициклон. Поэтому погода будет довольно непонятной – и не холод, и не тепло, и не снег, и не дождь, а что-то посередине.

Тем не менее, на выходные установится стабильный, хоть и небольшой "минус", а со следующей недели в Украину может прийти настоящая зима. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Эта неделя будет довольно пасмурной. Временами могут быть осадки. Пока что смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом.

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Во вторник (14 декабря) в Украине, кроме юго-востока и востока, ожидаем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. В среду (15 декабря) он будет только в юго-восточной части, а в четверг (16 декабря) в большинстве областей.

В то же время в Карпатах остается мороз, а на юге страны днем ожидаем достаточно высокие температуры, +4… +7 градусов.

Из опасных явлений в ближайшие дни – это гололедица на дорогах. Она возможна в западных областях, а в ближайшую ночь на северо-востоке страны – Чернигов, Сумы, Полтава. Кое-где там может быть гололедица.

В настоящее время над Черным морем находится циклон. Его фронтальные системы расположились над территорией Украины. С запада на погоду в Украине будет влиять антициклон.

Наша территория окажется на границе этих барических образований. Потому и такая не совсем понятная погода – и особенных осадков нет, а температура и не высокая, и не низкая.

Экстремальных погодных явлений из-за встречи циклона и антициклона не ожидается, поскольку нет очень большого градиента, большой разницы значений давления. В нашем случае барическое поле достаточно размыто, перепадов давления нет, поэтому сильных порывов ветра и существенных осадков тоже не будет.

Если до понедельника над Украиной преобладали юго-восточные потоки, был вынос тепла, в частности, на выходные, то со вторника в большинстве областей ветер будет преимущественно северо-западным и западным. Соответственно, температура будет постепенно снижаться. Температура будет составлять от -3 до +3 градусов.

В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег.

Что касается температур, то будет преобладать минус, но пока небольшой. Конечно, в Карпатах обычно температура ниже. На выходных там будет -5… -8 градусов. Но на остальной территории Украины будет 0… -5 градусов.

В дальнейшем будем уточнять прогноз, но на следующей неделе, скорее всего, зима будет больше похожа на классическую, с морозами и снегом.

Украинский гидрометцентр озвучил прогноз погоды в Украине до субботы, 18 декабря.

Во вторник, 14 декабря, на большей территории Украины прогнозируют погоду без осадков. Только в Киевской, Черкасской, Винницкой областях и на крайнем юге ожидаются осадки в виде дождя со снегом и дождя. Температуры будут колебаться около 0 градусов почти во всех регионах, на юге температура днем до +7 градусов.

В среду, 15 декабря, дожди возможны в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины ожидается погода с прояснениями и температурами около 0 градусов.

В четверг, 16 декабря, на западе, севере, центре и северо-востоке прогнозируется дождь со снегом. Температурные показатели днем и ночью будут около 0 градусов. На юге будет несколько теплее. Там воздух днем будет прогреваться до +4… +8 градусов.

В пятницу, 17 декабря, ожидается снег почти на всей территории Украины. Температура практически сравняется во всех регионах, кроме южных, и будет колебаться в пределах -1… +1 градус. На юге прогнозируется 0… +4 градуса.

В субботу, 18 декабря, небольшие осадки в виде снега могут пройти по всем регионам Украины. Ночной минимум на большей части территории будет составлять -3 градуса, дневной максимум +1 градус. На юге 0 ночью и +2 днем.