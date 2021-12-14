Над Украиной встретятся циклон и антициклон: озвучен прогноз погоды до конца недели. Карты
На этой неделе за территорию Украины будут соревноваться циклон и антициклон. Поэтому погода будет довольно непонятной – и не холод, и не тепло, и не снег, и не дождь, а что-то посередине.
Тем не менее, на выходные установится стабильный, хоть и небольшой "минус", а со следующей недели в Украину может прийти настоящая зима. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.Украину ждет пасмурная мокрая неделя
Эта неделя будет довольно пасмурной. Временами могут быть осадки. Пока что смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом.
Во вторник (14 декабря) в Украине, кроме юго-востока и востока, ожидаем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. В среду (15 декабря) он будет только в юго-восточной части, а в четверг (16 декабря) в большинстве областей.
В то же время в Карпатах остается мороз, а на юге страны днем ожидаем достаточно высокие температуры, +4… +7 градусов.
Из опасных явлений в ближайшие дни – это гололедица на дорогах. Она возможна в западных областях, а в ближайшую ночь на северо-востоке страны – Чернигов, Сумы, Полтава. Кое-где там может быть гололедица.
В настоящее время над Черным морем находится циклон. Его фронтальные системы расположились над территорией Украины. С запада на погоду в Украине будет влиять антициклон.
Наша территория окажется на границе этих барических образований. Потому и такая не совсем понятная погода – и особенных осадков нет, а температура и не высокая, и не низкая.
Экстремальных погодных явлений из-за встречи циклона и антициклона не ожидается, поскольку нет очень большого градиента, большой разницы значений давления. В нашем случае барическое поле достаточно размыто, перепадов давления нет, поэтому сильных порывов ветра и существенных осадков тоже не будет.
Если до понедельника над Украиной преобладали юго-восточные потоки, был вынос тепла, в частности, на выходные, то со вторника в большинстве областей ветер будет преимущественно северо-западным и западным. Соответственно, температура будет постепенно снижаться. Температура будет составлять от -3 до +3 градусов.
В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег.
Что касается температур, то будет преобладать минус, но пока небольшой. Конечно, в Карпатах обычно температура ниже. На выходных там будет -5… -8 градусов. Но на остальной территории Украины будет 0… -5 градусов.
В дальнейшем будем уточнять прогноз, но на следующей неделе, скорее всего, зима будет больше похожа на классическую, с морозами и снегом.Прогноз на каждый день недели от Укргидрометцентра
Украинский гидрометцентр озвучил прогноз погоды в Украине до субботы, 18 декабря.
Во вторник, 14 декабря, на большей территории Украины прогнозируют погоду без осадков. Только в Киевской, Черкасской, Винницкой областях и на крайнем юге ожидаются осадки в виде дождя со снегом и дождя. Температуры будут колебаться около 0 градусов почти во всех регионах, на юге температура днем до +7 градусов.
В среду, 15 декабря, дожди возможны в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины ожидается погода с прояснениями и температурами около 0 градусов.
В четверг, 16 декабря, на западе, севере, центре и северо-востоке прогнозируется дождь со снегом. Температурные показатели днем и ночью будут около 0 градусов. На юге будет несколько теплее. Там воздух днем будет прогреваться до +4… +8 градусов.
В пятницу, 17 декабря, ожидается снег почти на всей территории Украины. Температура практически сравняется во всех регионах, кроме южных, и будет колебаться в пределах -1… +1 градус. На юге прогнозируется 0… +4 градуса.
В субботу, 18 декабря, небольшие осадки в виде снега могут пройти по всем регионам Украины. Ночной минимум на большей части территории будет составлять -3 градуса, дневной максимум +1 градус. На юге 0 ночью и +2 днем.