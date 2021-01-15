В Украине будет гололед и -25: синоптик дала прогноз на выходные
В Украине в течение выходных 16-17 января ожидается очень морозная погода. Несмотря на отсутствие значительных осадков, прогнозируют гололедицу.
Ночная температура воздуха опустится до -18... -25 градусов, мороз продержится как минимум до 20 января. Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в большинстве областей Украины в дневные часы в субботу и воскресенье предполагается -10... -15 градусов, в западной части страны 17 января столбики термометров будут показывать в пределах -5... -11.
В ночь на 16 января приморозит до -12... -18, а с субботы на воскресенье – до -15... -23 градусов. Более того, в низинах, во время прояснений возможно даже -25 мороза.
В южной части будет "теплее" – ночью -9... -14, днем -5... -11 градусов.
Осадков в выходные в Украине не предвидится. В то же время на дорогах возможна гололедица.
Погода в Киеве в субботу и воскресенье обещает сильный холод – ночью 12-15 градусов мороза, при прояснений даже -16... -18 градусов. Днем 16-17 января в столице ожидается -10... -13 градусов, без осадков, на дорогах и тротуарах – гололедица.
"На голодную Кутью и на Крещение морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому, любители нырять в проруби, хорошо подумайте", – предупредила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным Укравтодора, на утро 15 января на дорогах в Украине выпало от 5 до 10 см снега, а на перевальных участках даже до 10-35 см.
Синоптики также предупредили об ухудшении погодных условий в регионах страны в период с 16 по 21 января, в частности, о существенном снижении температуры.