В Україні буде ожеледь і -25: синоптикиня дала прогноз на вихідні

В Україні впродовж вихідних 16-17 січня очікується дуже морозна погода. Попри відсутність значних опадів, прогнозують ожеледицю.

Нічна температура повітря опуститься до -18... -25 градусів, мороз триматиметься щонайменше до 20 січня. Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптикия Наталія Діденко.

За її словами, в більшості областей України в денні години в суботу й неділю передбачається -10… -15 градусів, у західній частині країни 17 січня стовпчики термометрів показуватимуть в межах -5… -11.

У ніч на 16 січня приморозить до -12… -18, а з суботи на неділю – аж до -15… -23 градусів. Ба більше, в низинах, під час прояснень можливо навіть -25 морозу.

Погоду в Україні визначатиме холодна повітряна арктична маса Facebook Наталії Діденко

У південній частині буде "тепліше" – вночі -9… -14, удень -5… -11 градусів.

Суттєвих опадів вихідними в Україні не передбачається. Водночас на дорогах можлива ожеледиця.

Погода в Києві у суботу й неділю обіцяє сильний холод – вночі 12-15 градусів морозу, під час прояснень навіть -16… -18 градусів. Вдень 16-17 січня у столиці очікується -10… -13 градусів, без опадів, на дорогах та тротуарах – ожеледиця.

"На Голодну Кутю та на Водохреще морози зміцніють ще на декілька градусів. Тому, любителі пірнати в ополонки, добре подумайте", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: