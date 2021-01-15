В Украине будет гололед и -25: синоптик дала прогноз на выходные

В Украине в течение выходных 16-17 января ожидается очень морозная погода. Несмотря на отсутствие значительных осадков, прогнозируют гололедицу.

Ночная температура воздуха опустится до -18... -25 градусов, мороз продержится как минимум до 20 января. Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей Украины в дневные часы в субботу и воскресенье предполагается -10... -15 градусов, в западной части страны 17 января столбики термометров будут показывать в пределах -5... -11.

В ночь на 16 января приморозит до -12... -18, а с субботы на воскресенье – до -15... -23 градусов. Более того, в низинах, во время прояснений возможно даже -25 мороза.

В южной части будет "теплее" – ночью -9... -14, днем -5... -11 градусов.

Осадков в выходные в Украине не предвидится. В то же время на дорогах возможна гололедица.

Погода в Киеве в субботу и воскресенье обещает сильный холод – ночью 12-15 градусов мороза, при прояснений даже -16... -18 градусов. Днем 16-17 января в столице ожидается -10... -13 градусов, без осадков, на дорогах и тротуарах – гололедица.

"На голодную Кутью и на Крещение морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому, любители нырять в проруби, хорошо подумайте", – предупредила Диденко.

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