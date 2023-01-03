В Украине будет до +11: синоптик дала подробный прогноз погоды на среду

В среду, 4 января, в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

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Осадков тоже не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, максимальная температура воздуха завтра в большинстве областей Украины будет составлять +2…+8 градусов, а на юге и западе +5…+11 градусов.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве в среду температура воздуха начнет снижаться, в течение дня она удержится на уровне +3…+5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Начиная с четверга, температура воздуха будет снижаться, пик снижения придется на 6-9 января.

Что касается осадков, то они сначала появятся в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег и снег.

Холоднее всего в Рождественские дни и ночи будет на севере Украины, в центре и на востоке. Ночью температура воздуха в этих регионах будет опускаться до -10-16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 5 января ожидаются осадки почти по всей стране, местами – гололедица. В некоторых регионах усилится ветер, порывы достигнут 15-20 м/с. С 6 января температура упадет, а уже 7-го ночью практически во всех областях, кроме некоторых, на западе ударит сильный мороз.

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