В UIF презентовали социальный проект по противодействию алкогольной и наркотической зависимости

Украинский институт будущего представил проект "Наркотическая и алкогольная зависимость, безопасность общества, защита несовершеннолетних и психическое здоровье"

Программу презентовали ее соавторы – общественный деятель, автор проекта "Социальный диалог", содиректор проекта "Зависимость" UIF Анна Мищенко и Виктория Мозговая, помощник-консультант председателя Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, содиректор проекта "Зависимость" UIF (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, Анна Мищенко заявила, что она запустила этот проект, потому что ее брат 20 лет является наркозависимым лицом.

Она добавила, что рынок услуг по реабилитации от наркотической зависимости в Украине ориентирован на людей, которые имеют деньги.

"Если мы говорим о клиниках, существующих на государственном уровне – они финансируются частично", – рассказала общественный деятель.

По ее словам, у государства нет инструментария для защиты общества от агрессии людей, находящихся в состоянии алкогольной и наркотической зависимости.

Мищенко отметила, что миссией проекта является построение простых, эффективных механизмов по предупреждению наркозависимости, предоставление надлежащих, доступных и своевременных медицинских услуг социально-психологической реабилитации лиц с зависимостью в интересах охраны детства, личной и общественной безопасности.

Она добавила, что проект содержит ряд действий, направленных на поиск вариантов решения вопроса алкогольной и наркотической зависимости за всестороннее освещение этого социального явления и его последствий и интеграцию политики государства через наработки действенных алгоритмов четких действий.

Мищенко также отметила, что проект является исключительно социальным и не является лоббистским.

Кроме того, на основе этой инициативы Виктория Мозговая представила законодательную инициативу о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно лечения и реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ).

Так, согласно законопроекту, в законодательство вводится понятие "Лицо, совершившее правонарушение в связи с наличием у нее расстройства вследствие злоупотребления ПАВ.

Также документ предусматривает психиатрическое освидетельствование подозреваемого или обвиняемого:

с согласия лица;

по решению следственного судьи или суда;

с целью установления наличия или отсутствия соответствующего расстройства психики или поведения.

Также законопроект регулирует особенности применения уголовной ответственности при:

освобождении от уголовной ответственности;

освобождении от отбывания наказания;

применения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Кроме того, в нем предусмотрена возможность для зависимого лица находиться под домашним арестом по месту прохождения лечения или реабилитации.

Мозговая подчеркнула, что изменения в уголовное законодательство являются частью более комплексной законотворческой работы, которая ведется в рамках проекта и предусматривает подготовку изменений, которые также касаются профилактики зависимости у детей, обеспечения права на доступное качественное лечение и реабилитацию для каждого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13-14 мая в Украине проходит международная конференция на тему: "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье". Генеральным диджитал-партнером события выступает наше издание.