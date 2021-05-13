В Украине началась конференция по предотвращению алко- и наркозависимости: онлайн-трансляция

13 мая в 9:00 в Украине началась двухдневная международная конференция на тему: "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье". OBOZREVATEL выступает генеральным диджитал-партнером события.

Конференция организована Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности совместно с Министерством внутренних дел Украины, общественной организацией "Украинский институт будущего" и социальной инициативой "У_Мищенко. Социальный диалог". Время проведения: 13 и 14 мая с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), формат – онлайн.

Прямая трансляция началась на YouTube-канале Ukrainian Institute for the Future по ссылке.

"Более 7 миллионов украинцев имеют родственников или друзей с наркотической или алкогольной зависимостью или даже с двумя зависимостями одновременно. Более половины граждан, имеющие наркозависимых родственников или близких знакомых, рассказали об известных им случаях, когда эти люди были опасными для себя и/или для окружающих", – отметили организаторы события.

Конференция будет состоять из четырех панелей, посвященных таким вопросам:

Панель 1. Государственная политика по вопросам наркотической и алкогольной зависимости у детей и взрослых. Международный опыт и возможности его внедрения в Украине;

Панель 2. Детская зависимость;

Панель 3. Медицина: стандарты лечения зависимости от различных типов ПАР;

Панель4. Лечебные учреждения и социально-реабилитационные центры. Прозрачное функционирование, направление взаимодействия и государственная поддержка.

Спикерами мероприятия будут представители иностранных государств, Организации Объединенных Наций, Верховной Рады, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Уполномоченного президента Украины по прав ребенка, других государственных органов, а также ведущие практические и научные работники в области лечения и реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью.

По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов, его опубликуют на сайтах Комитета, Украинского института будущего (UIF) и Социального Диалога.

Конференция призвана актуализировать внимание представителей органов государственной власти, частного и общественного секторов к вопросам наркотической и алкогольной зависимости в Украине с точки зрения ее влияния на базовые для общества сферы: безопасность, охрану детства и здоровья, а также вопросам обеспечения доступа лиц с зависимостью к качественным услугам по лечению и реабилитации как индустрии, надлежащее развитие которой требует системного и комплексного подхода.

В рамках указанного будут выявлены и обозначены проблемные аспекты регулирования и функционирования как со стороны государственного, так и частного и общественного секторов и определен четкий алгоритм консолидированных действий по их решению, с учетом лучших иностранных практик. Последнее предусматривать подписание Меморандума о сотрудничестве.

Следить за новостями о конференции, выслать тезисы из объявленных вопросов и присоединиться к обсуждению можно на сайте проекта "Социальный диалог".

Вопросы спикерам по тематике конференции можно будет задать во время трансляции в YouTube или заранее отправив на почту: info@socialdialogue.com.ua.