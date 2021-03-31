В учебниках по истории обнаружили карты Украины без Крыма. Фото

В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов есть карты Украины без оккупированного Россией Крыма.

Как пишет "Историческая правда", ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так в издании "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования", автор: А.К. Струкевич, издательство: "Грамота", 2018 год, отчетливо видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

Такое же изображение в учебнике для учеников 9-го класса этого же автора, который выдало то же издательство "Грамота" в 2017 году.

"История Украины. Учебник для 10 класса" istpravda.com.ua

Украинских школьников учат по учебникам без Крыма istpravda.com.ua

"История Украины. Учебник для 9 класса" istpravda.com.ua

В учебниках по истории Украины на карте "забыли" Крым istpravda.com.ua

Напомним, в турецком курортном городе Алания стерли со скульптуры изображение карты России вместе с оккупированным ею Крымом.

Канадский институт украинских студий, который работает на базе Университета Альберты, опубликовал анонс лекции Алексея Миллера, профессора истории и директора Центра исследований памяти Европейского университета в Санкт-Петербурге. На фото была изображена карта Российской Федерации вместе с оккупированным ею украинским Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича открыли уголовное производство из-за того, что он опубликовал карту Украины без оккупированного Россией Крыма.