У Канадському університеті опублікували карту з 'російським' Кримом. Фото

Канадський інститут українських студій, який працює на базі Університету Альберти (Канада), опублікував анонс лекції Олексія Міллера, професора історії та директора Центру досліджень пам'яті Європейського університету в Санкт-Петербурзі. На фото було зображено карту Російської Федерації разом з окупованим нею українським Кримом.

На це звернув увагу український історик, публіцист та громадський діяч Сергій Громенко, про що у вівторок увечері, 30 березня, він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Чи ви, може, не в курсі, що Crimea – isn't a Russia. Crimea – its Ukraine! Ну і взагалі Міллєра слухати – богопротивно", – написав Громенко.

Канадці відреагували на зауваження і приблизно за годину виправили помилку. Інформацію про лекцію "На руїнах двох імперій: Політика ідентичності в сучасній Росії", яка відбудеться у середу, 31 березня, досі можна знайти на сайті університету, але карта РФ там уже без Криму.

Нагадаємо, у турецькому курортному місті Аланія стерли зі скульптури зображення карти Росії разом з окупованим нею Кримом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича відкрили кримінальне провадження через те, що він опублікував карту України без окупованого Росією Криму.