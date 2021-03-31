У підручниках з історії виявили карти України без Криму. Фото

У підручниках з історії України для 9 та 10 класів є карти України без окупованого Росією Криму.

Як пише "Історична правда", помилку помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так у виданні "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти", автор: О.К. Струкевич, видавництво: "Грамота", 2018 рік, чітко видно, що карта України зображена без півострова Крим.

Таке ж зображення в підручнику для учнів 9-го класу цього ж автора, що видало те ж видавництво "Грамота" у 2017 році.

"Історія України. Підручник для 10 класу" istpravda.com.ua

Українських школярів вчать за підручниками без Криму istpravda.com.ua

"Історія України. Підручник для 9 класу" istpravda.com.ua

У підручниках з історії України на карті "забули" Крим istpravda.com.ua

Нагадаємо, у турецькому курортному місті Аланія стерли зі скульптури зображення карти Росії разом з окупованим нею Кримом.

Канадський інститут українських студій, який працює на базі Університету Альберти, опублікував анонс лекції Олексія Міллера, професора історії та директора Центру досліджень пам'яті Європейського університету в Санкт-Петербурзі. На фото було зображено карту Російської Федерації разом з окупованим нею українським Кримом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича відкрили кримінальне провадження через те, що він опублікував карту України без окупованого Росією Криму.