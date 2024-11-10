В центре Украины произошло землетрясение: где зафиксировали колебания

В Полтавской области вечером в субботу, 9 ноября, произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр находился на глубине 8 километров в Полтавском районе.

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Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины. По данным ученых, землетрясение произошло в 20:29:57.

Его магнитуда составляла 3,0 (по шкале Рихтера).

Эпицентр находился в Полтавском районе западнее Полтавы на глубине 8 км.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, объяснили в Главном центре специального контроля.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце в Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки которого почувствовали даже в Болгарии. Информация о пострадавших не поступала.

Астрология Исита Гая в интервью OBOZ.UA спрогнозировала наводнения и землетрясения до конца 2024 года. По ее словам, Земля проходит этап очистки с помощью воды, поэтому наводнения и паводки могут затронуть разные регионы в ближайшие месяцы.

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