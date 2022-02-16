В центре Мариуполя идет активная фаза строительства частного вуза 'Метинвест Политехника'

Акционеры группы "Метинвест" Ринат Ахметов и Вадим Новинский посетили стройплощадку первого в стране частного технического вуза "Метинвест Политехника". На данный момент все строительные работы в активной фазе, в них задействованы более 150 человек.

На сегодня завершен самый трудоемкий этап строительства "Метинвест Политехники" - возведена часть здания, которая находится ниже пола первого этажа, смонтированы первые стальные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Главный корпус университета буде 12-этажным, там разместят учебные классы, библиотеку и сверхсовременные лаборатории, на крыше обустроят террасу. Также строят современное общежитие для будущих студентов. Рядом построят спорткомплекс. На территории студгородка высадят деревья и кустарники.

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Вуз откроет свои двери для студентов в сентябре 2022 года. Уже собраны высококвалифицированные преподаватели, разработаны современные образовательные программы и получены лицензии от Минобразования. Студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям.

Генддиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков уверен, что строительство вуза - это история о патриотизме и выборе своей страны для жизни и работы.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", - заявил Рыженков.

А ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный убежден, что университет обязан стать центром креативной науки и больших достижений.