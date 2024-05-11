В центре Броваров произошел взрыв: ранены. Фото

В центре Броваров (Киевская область) прогремел взрыв. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко. Трагедия произошла в субботу, 11 мая, в 20:40 на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".

Чиновник отметил, что на месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются.

Но, по словам очевидцев, мужчина якобы убегал от правоохранителя, а затем взорвал гранату. Оба пострадавших доставлены в реанимацию с осколочными ранениями рук и ног.

Как позже сообщили местные СМИ, по предварительной информации, ранее судимый 37-летний мужчина находился в розыске. Его должны были задержать правоохранители, потому что тот не появлялся в отделение.

Как следствие, мужчина дернул предохранительное кольцо у боевой гранаты. Вероятно, он находился под действием наркотических веществ. Официальной информации пока нет.

Как писал OBOZ.UA, ночью 28 апреля в Святошинском районе Киева при взрыве возле многоэтажного дома травмировались двое мужчин. Причиной несчастного случая был подрыв гранаты.

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