В центре 'Бахмутян' при поддержке Рустама Джамбулатова устроили праздник для детей

День Защиты Детей – это еще одно напоминание, что мы должны поддерживать и воспитывать детей в любви каждый день! Ведь каждый из них заслуживает счастливого детства.

Одним из таких "мест поддержки" является центр ВПЛ Бахмутской громады "Бахмутян", который поддерживает более 8000 семей. С помощью неравнодушных людей, они устроили развлекательный день для детей — "Детский пикник маленьких Бахмутян".

Главным меценатом мероприятия стал столичный бизнесмен – Рустам Джамбулатов.

Он уже не впервые поддерживает центр "Бахмутян" и считает, что такие действия – больше, чем о благотворительности.

"Я, как отец, считаю, что защищать детей и дарить им радость – наш родительский и человеческий долг. Тем более во время войны, мы должны еще больше заботиться об их эмоциональном и физическом состоянии", – поделился своими мыслями Рустам Джамбулатов.

В программе мероприятия было: множество интересных заданий, конкурсов, квестов, веселых игр, мастер-классов, а также – замечательные подарки и вкусности!

Глава центра "Бахмутян" выразила отдельную благодарность Рустаму Джамбулатову за сладкие подарки для каждого ребенка и искренне поблагодарила за постоянную поддержку центра.

"Дети – это главный фундамент нашего будущего. Чем больше хорошего мы будем вкладывать в них сейчас, тем лучше будет мир, в котором мы будем жить потом", – подытожил бизнесмен.