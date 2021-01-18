В трех областях Украины выявили менее 5 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в трех областях Украины выявили только по 1-5 случаев коронавирусной инфекции. А в некоторых не было зафиксировано ни одной смерти от последствий этой болезни.

Это следует из данных сайта Совета национальной безопасности и обороны. Как известно, на утро 18 января в целом в стране насчитали чуть больше 3 тысяч заражений COVID-19, такого показателя не было много недель.

В частности, меньше всего больных прибавилось в Хмельницкой области – 1, Луганской (подконтрольная Украины территория) – 3 и Кировоградской – 5. В остальных зафиксировано от 36 до чуть более 150 заражений.

Такие показатели очень выделяются на фоне регионов-лидеров – Николаевщины, Киевщины, Запорожья и Днепропетровщины с 220-323 инфицированиями.

В то же время в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Луганской и Кировоградской областях не выявили летальных случаев от коронавируса. Однако на Луганщине не зафиксировали ни одного выздоровления.

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