В трех городах Крыма зафиксировали холеру: оккупанты пытаются скрыть эпидемию

В трех городах временно оккупированного Крыма зафиксировали холеру. Впрочем, оккупанты пытаются скрыть эпидемию от общества.

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Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Отмечается, что оккупационные власти пытаются скрыть вспышку заболевания холерой в Симферополе, Джанкое и Феодосии.

"В Крыму в Симферополе, Джанкое и Феодосии зафиксирована вспышка заболевания холерой, которую оккупационная администрация пытается скрыть", – рассказали в ведомстве.

В представительстве подчеркнули, что ранее стало известно о закрытии пляжей в Феодосии из-за прорыва коллектора и сливания нечистот в море, что могло привести к вспышке болезни.

Справка

Холера – это острое инфекционное заболевание, возникающее при поражении человеческого организма холерным вибрионом. Проявляется холера очень частой диареей, что в свою очередь приводит к потере значительной жидкости и обезвоживанию организма. Более 150 типов холерных вибрионов обнаружено на сегодняшний день, различающихся по серологическим признакам. Трудно обнаруживается легкая форма холеры у инфицированных лиц, однако эти люди в плане заражения представляют опасность. В очаге, где обнаружена инфекция обследованию подвергаются все контактировавшие между собой, независимо от клинических проявлений. Со временем заразность уменьшается и обычно уже на третьей неделе происходит избавление от бактерий и выздоровление. Однако бывают такие случаи, когда носительство может длиться до года и еще больше. Этому длительному носительству способствуют сопутствующие инфекции.

Холера передается пищевым, бытовым (грязные руки, посуда, предметы) и водными путями по фекально-оральному механизму. На сегодняшний день мухам отводится особое место в передаче инфекции. Водный путь заражения наиболее распространен.

Заболевание имеет высокую восприимчивость, очень легко происходит заражение людей, имеющих в своем анамнезе анемии, гипоацидоз, злоупотребляющих алкогольными напитками.

В начале июля стало известно о том, что во временно оккупированном Мариуполе существует опасность возникновения вспышки холеры. Холерообразный вибрион был обнаружен в водоемах, реках и морской воде в пределах захваченного россиянами города.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в горсовете Мариуполя забили тревогу из-за экологической ситуации в захваченном войсками РФ городе. Центр Мариуполя из-за халатности захватчиков заливает канализационными отходами, попадающими в городские реки и Азовское море.

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