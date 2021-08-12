В Тернопольской области уничтожили уникальную памятку, которой 5 миллионов лет. Фото

Геологическая памятка природы под названием "Остатки Сарматского моря" на территории Тернопольской области была уничтожена в ходе добычи полезных ископаемых. 20-метровый фрагмент стенки карьера относится еще к миоцеоновому периоду, то есть был образован около 5 млн лет назад.

Об этом сообщила Украинская природоохранная группа UNCG в Facebook. Участок земли, где находился древнейший памятник природы, был передан органами областной администрации в аренду компании "Тернопольский карьер".

"Компания занимается добычей известняка. Добывала-добывала, добывала-добывала и полностью уничтожила геологическую достопримечательность природы, нарушив требования статьи 6, 28 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", – указано в сообщении.

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Природоохранная организация обратилась в государственные службы экологической инспекции и управление геокадастра с требованием провести проверку нарушений, которые повлекли за собой уничтожение древней памятки. Они уверены, что данный инцидент должен в обязательном порядке повлечь уголовную ответственность руководства компании "Тернопольский карьер".

"Остатки Сарматского моря" были обнаружены археологами в Тернопольском регионе в 1983 году. Здесь сохранились элементы древней флоры и фауны, которые заполняли этот участок, когда на его месте был крупный водоем.

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