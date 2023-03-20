В Тернопольской области простились с погибшим героем: его дед был в сталинских лагерях, а дядя командовал подразделением УПА. Фото

В поселке Озерная Тернопольской области 19 марта попрощались с погибшим защитником Украины Олегом Штокало. Герой погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом 9 марта.

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О прощании с военным сообщили на Facebook-странице Озернянской ОТГ. Как отмечается, сотни людей провели Героя к Пантеону вечной славы украинских воинов, отдавших свою жизнь за защиту родной земли и народа.

Штокало больше шести месяцев был на фронте, а домой последний раз приезжал в декабре. Последний бой воин принял на северных окраинах самой горячей точки на фронте – Бахмута в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания машина, на которой он ехал, подорвалась.

В рядах Вооруженных сил Украины боец служил водителем грузовика. Сначала на Запорожском направлении, а дальше – на Донетчине.

В ОТГ рассказали, что бабушка с дедушкой погибшего военного были в сталинских лагерях за помощь повстанцам, а дядя мамы был командиром одного из подразделений УПА на Бережанщине.

"Таким образом Олег с братом и сестрами знали, чего ждать от московского оккупанта. Он из повстанческой семьи, он воспитывался на героической истории собственного рода", – говорится в сообщении.

Будущий воин родился в 1979 году. Учился в Озернянской школе и в Золочевском училище.

"С детства принялся за водительское дело. Его отец научил с детства управлять грузовыми автомобилями. В Озерне пожилые люди помнят Мирона Штокало – хорошего человека, хорошего водителя, который с семьей жил под лесом. Как отец и мать, добрым, послушным вырос Олег", – добавили в ОТГ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях на Луганщине в день юбилея жены погиб защитник из Мариуполя Максим Клименко. Его семья в марте 2022 года уехала в Ривне.

– В Боярке на Киевщине попрощались с 22-летним защитником, погибшим в районе Кременной в Луганской области. Даниил Лысенко был единственным ребенком в семье.

– В боях за Украину погиб защитник ДАП Сергей Кройтор. Талантливый мастер по пошиву одежды покинул успешный бизнес и с 2014 года защищал родную землю от российских захватчиков.