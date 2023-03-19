Он был единственным ребенком в семье: на Киевщине простились с 22-летним сапером, погибшим на Луганщине. Фото

В Боярке на Киевщине 19 марта прощаются с 22-летним защитником, который погиб в районе Кременной на Луганщине. Даниил Лысенко был единственным ребенком в семье.

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Родители Героя Светлана и Тарас провели сына в последний путь. Также проститься с воином пришли другие жители Боярки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Даниил Лысенко был сапером. Он родился в городе Боярка 1 августа 2000 года. Окончил Киевский геологоразведочный техникум, а также колледж информационных технологий и землеустройства Национального авиационного университета.

В 2020 году его призвали в на срочную службу в армию, а через год Даниил заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

Воин погиб 11 марта вследствие российского ракетного удара по Кременной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях на Луганщине в день юбилея жены погиб защитник из Мариуполя Максим Клименко. Его семья в марте 2022 года выехала в Ривне.

– В Луганской области оккупанты сосредоточили максимальные усилия в районах Кременной и Белогоровки. Они постоянно бросают в атаку новые резервы личного состава, но погода "работает" на ВСУ.

– Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что враг потерял инициативу на Луганщине и несет большие потери под огневым давлением украинских войск.