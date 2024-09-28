В Тернопольской области мужчина изуродовал могилы военных: какое наказание ему 'светит'

В Тернопольской области 44-летний мужчина повредил могилы воинов Сил обороны, погибших на войне с российским оккупационным войском. Злоумышленника, совершившего надругательство над могилами военнослужащих, уже установили.

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Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Инцидент произошел в населенном пункте Млиновцы.

Как отметили правоохранители, утром 27 сентября сотрудникам Кременецкого райотдела полиции поступило сообщение от жителей поселка о том, что на местном кладбище неизвестный мужчина срывал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.

Прибывшие на место сотрудники Нацполиции зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, которые погибли на передовой, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии России.

"Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители", – говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что решается вопрос о внесении сведений по этому факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения).

Отметим, что летом надругательство над могилами воинов Сил обороны совершили в поселке Гусятин в Тернопольской области. Злоумышленник повредил четыре могилы погибших на войне военнослужащих.

Правоохранители задержали его в тот же день.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Россией Кадиевке Луганской области коллаборанты и российские оккупанты осквернили могилы родных украинского военного Артема Карякина. Он провел в оккупации несколько лет, а когда родители умерли – выехал на подконтрольную правительству часть Украины и вступил в ряды ВСУ.

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