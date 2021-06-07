В Тернополе женщина пыталась задушить 4-летнюю дочь пакетом

В Тернополе женщина хотела убить свою 4-летнюю дочь. Она надела на голову девочки пакет и пыталась ее задушить.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области. Отмечается, что информация об угрозе жизни детей поступила правоохранителям 5 июня – на линию 102 позвонила соседка горе-матери.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, то увидели четырехлетнюю девочку без сознания и с пакетом на голове. Медики реанимировали ребенка и госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Пятилетнего братика девочки забрала бабушка. А мать детей доставили в специализированное медучреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Тернополянке инкриминируют покушение на убийство ребенка.

Напомним, суд принял новое решение по одному из обвиняемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

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