В Тернополе женщина пыталась задушить 4-летнюю дочь пакетом
В Тернополе женщина хотела убить свою 4-летнюю дочь. Она надела на голову девочки пакет и пыталась ее задушить.
Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области. Отмечается, что информация об угрозе жизни детей поступила правоохранителям 5 июня – на линию 102 позвонила соседка горе-матери.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, то увидели четырехлетнюю девочку без сознания и с пакетом на голове. Медики реанимировали ребенка и госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Пятилетнего братика девочки забрала бабушка. А мать детей доставили в специализированное медучреждение.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Тернополянке инкриминируют покушение на убийство ребенка.
Напомним, суд принял новое решение по одному из обвиняемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
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5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019-го. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.