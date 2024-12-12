В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили переписку, свидетельствующую о связях с работниками ДБР, прокуратуры и таможни – СМИ

Во время рассмотрения дела бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановилась на просмотре арестов ее телефона и ноутбука. Отмечается, что в телефоне Крупы была обнаружена переписка с лицами, связанными с работниками ДБР, прокуратуры области и таможни.

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Об этом свидетельствуют данные судебного реестра, на которые обратили внимание СМИ. Соответствующая техника была изъята во время обыска жилья семьи экс-чиновницы по определению суда.

Однако правоохранителям не удалось полностью скопировать память мобильного телефона и данные из нескольких приложений, в частности Telegram, Signal и электронной почты, обнаруженных в устройстве.

При осмотре телефона iPhone 14 Pro Max, принадлежавшего Татьяне Крупе, следователи обнаружили в приложении Signal чаты с учетными записями, свидетельствующими о ее связях с работниками ДБР, руководством прокуратуры области и таможней. Также в телефоне были найдены переписки Крупы с разными абонентами по оформлению документов для получения инвалидности и отсрочки для отдельных лиц.

Среди переписки выявлено заявление одного судьи Хмельницкого апелляционного суда министру здравоохранения с просьбой разрешить выезд за пределы Украины для лечения.

"Суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что все изъятое имущество и документы соответствуют признакам вещественных доказательств, поэтому подлежат аресту с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств", – говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Антикоррупционный суд также ранее обратил внимание на то, что до сих пор не был наложен арест на 36 объектов недвижимости, принадлежащих Татьяне Крупе и ее родственникам. В частности, это 13 принадлежащих ей объектов (домовладения и 12 земельных участков), три объекта мужа Владимира Крупы (жилой дом и два земельных участка), 18 объектов сына Александра Крупы (квартира, четыре дома, 13 земельных участков) и два помещения невестки Екатерины Крупы. По данным следствия, эти активы были приобретены семьей Крупы в начале ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил арест главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении. Новый срок установлен до 26 января 2025 года. Кроме того, ей снизили залог на 20 млн грн – с 300 до 280 млн грн.

– 4 октября 2024 года глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличные в разных валютах на 6 млн долларов.

– 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Альтернативно установлен залог в размере 500 миллионов гривен.

– отмечалось, что Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, а также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

– также следствие выявило у Крупы и ее семьи миллионные счета в польских банках. Эти средства не были отражены в декларации Крупы за 2023 год.

– давая показания в суде, Татьяна Крупа заявила, что о происхождении средств знает точно только ее муж. Мол, ее семье принадлежат только те деньги, которые указаны в декларации об имущественном положении. А все остальное – "принадлежит другим лицам".

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