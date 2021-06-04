В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну против олигархов в Украине
В пятницу, 4 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят войну с олигархами в Украине. Также поднимут вопросы рынка земли и суда против Игоря Коломойского.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Война против олигархов: что предусматривает законопроект Президента и победит ли он их?
Сколько в Украине всего олигархов?
Рынок земли: кто сможет приобрести паи с 1 июля?
Суд против Игоря Коломойского: причем здесь сатира?
Участие в обсуждении примут:
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Денис Малюська, министр юстиции Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;
Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батьківщина", член комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Кира Рудик, председатель партии "Голос";
Андрей Костин, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон";
Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
Дмитрий Гудков, депутат Государственной думы РФ (2011-2016);
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что в Украине олигархов будут вносить в специальный реестр. Из-за этого бизнес может потерять большое количество активов за рубежом.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас к олигархам в Украине можно отнести 13 персон;
Украинские СМИ проанализировали законопроект об олигархах в Украине и назвали ряд особенностей.