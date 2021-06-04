В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войну против олигархов в Украине

В пятницу, 4 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят войну с олигархами в Украине. Также поднимут вопросы рынка земли и суда против Игоря Коломойского.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Война против олигархов: что предусматривает законопроект Президента и победит ли он их?

Сколько в Украине всего олигархов?

Рынок земли: кто сможет приобрести паи с 1 июля?

Суд против Игоря Коломойского: причем здесь сатира?

Участие в обсуждении примут:

Видео дня

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батьківщина", член комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Андрей Костин, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон";

Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Дмитрий Гудков, депутат Государственной думы РФ (2011-2016);

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что в Украине олигархов будут вносить в специальный реестр. Из-за этого бизнес может потерять большое количество активов за рубежом.