В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают скандал с офшорами президента и увольнение Разумкова

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1 минута
3,9 т.
'Ящик Пандоры Зеленского' – тема нового эфира 'Свободы слова Савика Шустера'

В пятницу, 8 октября, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсуждают скандал с офшорами президента, арест Михаила Саакашвили и отставку спикера Дмитрия Разумкова. Также в студии затронули тему годовщины трагедии Бабьего Яра.

Эфир начался в 21:00. Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Оффшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?

  • Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?

  • Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?

Видео дня

Участники эфира:

  • Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;

  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

  • Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение "Батькивщина";

  • Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС";

  • Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020);

  • Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

  • Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

  • Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";

  • Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Следствие.Инфо".

Также на эфир приглашены народные депутаты от партии "Слуга народа", однако ответа от них редакция пока не получила.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер