В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают скандал с офшорами президента и увольнение Разумкова

В пятницу, 8 октября, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсуждают скандал с офшорами президента, арест Михаила Саакашвили и отставку спикера Дмитрия Разумкова. Также в студии затронули тему годовщины трагедии Бабьего Яра.

Эфир начался в 21:00. Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Оффшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?

Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?

Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?

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Участники эфира:

Дмитрий Разумков , народный депутат, внефракционный;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение "Батькивщина";

Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС";

Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020);

Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Коба Накопия , депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";

Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Следствие.Инфо".

Также на эфир приглашены народные депутаты от партии "Слуга народа", однако ответа от них редакция пока не получила.