В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают скандал с офшорами президента и увольнение Разумкова
В пятницу, 8 октября, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсуждают скандал с офшорами президента, арест Михаила Саакашвили и отставку спикера Дмитрия Разумкова. Также в студии затронули тему годовщины трагедии Бабьего Яра.
Эфир начался в 21:00. Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
В студии традиционно разворачивается острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Оффшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?
Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?
Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?
Участники эфира:
Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение "Батькивщина";
Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС";
Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020);
Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Следствие.Инфо".
Также на эфир приглашены народные депутаты от партии "Слуга народа", однако ответа от них редакция пока не получила.