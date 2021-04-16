В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение на Донбассе и развитие COVID-19 в Украине

В пятницу, 16 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, чего ждать от обострения ситуации на Донбассе и стягивания к украинским границам российских войск. Также в программе представят результаты эксклюзивного опроса проекта по ответственных за борьбу с COVID-19 в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Российские войска на украинских границах: к чему нам готовиться?

Боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины?

Результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID – президент, правительство или местные власти?

Участие в обсуждении примут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Сергей Наев, командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант;

Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора МОУ, бригадный генерал, заместитель командующего десантно-штурмовых войск (2014-2019);

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";

Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

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