В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение на Донбассе и развитие COVID-19 в Украине
В пятницу, 16 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, чего ждать от обострения ситуации на Донбассе и стягивания к украинским границам российских войск. Также в программе представят результаты эксклюзивного опроса проекта по ответственных за борьбу с COVID-19 в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Российские войска на украинских границах: к чему нам готовиться?
Боятся ли украинцы, что Путин захватит другие территории Украины?
Результаты эксклюзивного опроса "Свободы слова Савика Шустера": кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID – президент, правительство или местные власти?
Участие в обсуждении примут:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Наев, командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант;
Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора МОУ, бригадный генерал, заместитель командующего десантно-штурмовых войск (2014-2019);
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Кира Рудик, председатель партии "Голос";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ", внештатный советник министра обороны Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В "ДНР" дали приказ подготовить административные здания и учреждения к возможной активизации боевых действий. Также началась подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медучреждениях еще и просят подготовить кровати;
одновременно в ОБСЕ отметили увеличенное количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе.