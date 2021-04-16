У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі та розвиток COVІD-19 в Україні

Гліб Іванов Суспільство 13:32, 16.04.2021

У п'ятницю, 16 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чого чекати від загострення ситуації на Донбасі та стягування до українських кордонів російських військ. Також у програмі представлять результати ексклюзивного опитування проєкту щодо відповідальних за боротьбу з COVID-19 в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?

  • Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?

  • Результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні має нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

  • Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;

  • Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);

  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

  • Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

  • Кіра Рудик, голова партії "Голос";

  • Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

  • Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";

  • Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);

  • Віталій Кличко, міський голова Києва;

  • Борис Філатов, міський голова Дніпра;

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

  • Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

  • Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я.

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