У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі та розвиток COVІD-19 в Україні
У п'ятницю, 16 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чого чекати від загострення ситуації на Донбасі та стягування до українських кордонів російських військ. Також у програмі представлять результати ексклюзивного опитування проєкту щодо відповідальних за боротьбу з COVID-19 в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?
Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?
Результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні має нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?
Участь в обговоренні візьмуть:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;
Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";
Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У "ДНР" дали наказ підготувати адміністративні будівлі та установи до можливої активізації бойових дій. Також почалася підготовка бомбосховищ, а в деяких медустановах ще й просять підготувати ліжка;
водночас в ОБСЄ зазначили збільшену кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.