В Светловодске продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал в Светловодск Кировоградской области почти 5,5 тысяч продуктовых наборов.

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В настоящее время их получают вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской области, проживающие в Светловодской громаде. Первоочередно — те, кому эта помощь нужна больше всего: люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пожилые люди. Об этом сообщили в Фонде.

В наборах питательные продукты являются основой ежедневного рациона. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Всего Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.