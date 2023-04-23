В Светловодск привезли 5,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова: кто может получить

В Светловодск Кировоградской области Фонд Рината Ахметова отправил около 5,5 тысяч продуктовых наборов. Выдача этой партии гуманитарной помощи продолжается.

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Она предназначена для наиболее уязвимых категорий переселенцев, проживающих в Светловодской общине. В частности, это семьи, имеющие детей с инвалидностью и многодетные семьи. А еще — пожилые люди и люди с инвалидностью.

В наборах традиционно продукты длительного хранения, которые являются основой ежедневного рациона. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".