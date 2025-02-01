В Сумах скончалась женщина, пострадавшая после удара РФ по жилому дому

Выросло количество жертв вражеского удара войск РФ по жилой многоэтажке в Сумах 30 января. Утром 1 февраля стало известно, что в больнице скончалась одна из пострадавших в результате атаки женщин.

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Этот удар вместе с 76-летней умершей оборвал жизни десяти человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Игорь Кальченко.

"К сожалению, сегодня в больнице скончалась 76-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеской атаки 30 января. Число погибших возросло до 10-ти. Вечная память", – говорится в сообщении.

По многоэтажке в Сумах российские террористы ударили в ночь на 30 января. В доме был разрушен пятый, шестой и седьмой этажи. После атаки сообщалось о 16 раненых и девяти погибших, среди которых – три супружеские пары.

Среди пострадавших были 7-летняя девочка и 17-летний юноша: обоих медики ввели в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь.

Напомним, в конце минувших суток, 31 января, стало известно, что Россия ударила баллистикой по историческому центру Одессы. Пострадали не менее семи человек, разрушениям подвергся отель.

В результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Среди ночи захватчики ударили по Запорожью. Вражеские "Шахеды" (а их на город россияне направили 18) повредили учебное заведение, 14 многоэтажек и около десяти частных домов, автомобили. Также было обесточено более 400 абонентов. О пострадавших не сообщалось.

Уже утром оккупанты атаковали "Шахедами" один из районов Харькова, попав по жилой застройке. Известно о погибшей женщине, пять человек получили ранения.

А в Полтаве вражеский удар разрушил целый подъезд многоквартирного дома. По состоянию на 9 часов утра было известно о трех погибших и по меньшей мере десяти раненых. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

В этих городах, а также в Сумской области во время последней атаки Россия убила шесть человек, еще по меньшей мере 16 украинцев получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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